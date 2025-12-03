Barbacci | Avviare confronto per rinnovo contratto 2025 27 No a classi differenziate per gli studenti con disabilità

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal palco dell’assemblea nazionale della Cisl Scuola, a Fiuggi, la segretaria generale Ivana Barbacci ha rimesso al centro la questione del rinnovo del contratto per il triennio 2025?2027. L’attenzione del sindacato è tutta rivolta al futuro prossimo, non al passato. L'articolo Barbacci: “Avviare confronto per rinnovo contratto 202527. No a classi differenziate per gli studenti con disabilità” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Contratto metalmeccanici, avviata la trattativa dei sindacati per il rinnovo - Le delegazioni ristrette di Fim, Fiom, Uilm e di Federmeccanica e Assistal si sono incontrate nelle scorse ore per proseguire il confronto sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici, concentrandosi ... Riporta tg24.sky.it

Chimico e farmaceutico: parte confronto per rinnovo contratto - Avviato oggi il confronto tra Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni sindacali. Si legge su quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Barbacci Avviare Confronto Rinnovo