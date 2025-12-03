Bao Publishing presenta Nel nido dei serpenti | il nuovo libro di Zerocalcare in uscita il 5 dicembre 2025
Strisciante e sottotraccia, un sentimento di odio per chiunque venga da fuori serpeggia per l’Europa. Ha nomi e volti nuovi, ma è un sentimento già noto, che lacera le comunità e porta morte e violenza ovunque attecchisca. Ci sono però forme di resistenza attiva, ovunque in Europa, e Zerocalcare racconta in questo libro intenso e scomodo, attraverso le testimonianze che ha raccolto nei suoi viaggi tra Italia, Francia, Germania e Ungheria, le storie di chi ha scelto un’opposizione radicale e ora ne paga il prezzo, nel tempo in cui l’idea stessa di antifascismo viene portata alla sbarra. BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Nel nido dei serpenti, il nuovo libro di Zerocalcare, realizzato in collaborazione con Momo Edizioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
