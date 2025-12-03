Bando per l’affidamento dei bagni pubblici rivolto alle cooperative B

L'Amministrazione comunale ricorda che è il 15 dicembre prossimo, entro le 12, il termine entro cui le realtà interessate possono candidarsi alla gara per l'affidamento, dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2028, delle mansioni di apertura, chiusura pulizia e custodia di cinque bagni pubblici sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Comune di San Vincenzo ha aperto il bando per l’affidamento in concessione dell’attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande nel Parco di Rimigliano, località La Torraccia. La gestione avrà durata di dieci anni, con possibilità di bar, pizzeria - facebook.com Vai su Facebook

Bando per l’affidamento dei bagni pubblici rivolto alle cooperative “B” - Corvi e Bongiorni: «Fondamentale l'inserimento di lavoratori in condizioni di fragilità» ... ilpiacenza.it scrive

Bagni pubblici di Piacenza, bando da 400mila euro per la gestione dei 5 servizi - Pubblicato l'appalto del servizio di apertura, chiusura, pulizia e custodia dei 5 bagni pubblici presenti sul territorio comunale di Piacenza. Segnala piacenzasera.it

È caos sui bagni pubblici . L’azienda: "Ci è stato intimato di lasciare i locali in 24 ore" - Orvieto, parla il titolare dell’azienda che gestiva i servizi igienici, il bar e altre attività: "Eravamo disponibili a preseguire in proroga fino al nuovo bando". Da lanazione.it

Bagni pubblici in centro storico - L’ammodernamento dei servizi, inserito lo scorso anno nel piano delle opere pubbliche, rappresenta un ... ilrestodelcarlino.it scrive