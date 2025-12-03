Bando INPS prevenzione oncologica e cardiovascolare | l’elenco delle strutture accreditate è online

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025

L’INPS ha aggiornato il catalogo degli enti sanitari che prenderanno parte al programma di screening gratuito per la diagnosi precoce di malattie oncologiche e cardiovascolari. L’elenco, valido al 2 dicembre 2025, si può consultare nella sezione dedicata del bando pubblicato sul portale dell’Istituto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

