Bandierine per segnalare i bisognini dei cani | il gesto che divide il paese

Delle bandierine stanno suscitando polemica in quel di Giovo. Tutto comincia dall’azione di un cittadino che, nel prato della chiesa, ha piantato delle bandierine vicine a ogni deiezione canina non raccolta; una sorta di monito per evitare di calpestarle. Che, per carità, pare che porti fortuna. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

