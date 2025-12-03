Bandierine per segnalare i bisognini dei cani | il gesto che divide il paese

Delle bandierine stanno suscitando polemica in quel di Giovo. Tutto comincia dall’azione di un cittadino che, nel prato della chiesa, ha piantato delle bandierine vicine a ogni deiezione canina non raccolta; una sorta di monito per evitare di calpestarle. Che, per carità, pare che porti fortuna. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

bandierine segnalare bisognini caniUna bandierina colorata per ogni cacca di cane sul prato della chiesa (FOTO): protesta curiosa e scatta il dibattito, da "buontempone" a "magari le ha finite" - Che le deiezioni dei cani abbandonate nei prati pubblici, o comunque frequentati dalle persone come quello ad esempio di una chiesa, possano causare dei "disagi" e infastidire residenti e passa ... Riporta ildolomiti.it

