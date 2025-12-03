Banco Alimentare del Veneto porta ai Mercatini di Natale di Verona il progetto per recuperare il cibo invenduto
Strudel, pretzel, risotti: fino al 28 dicembre ai Mercatini di Natale di Verona i piatti simbolo delle feste avranno un sapore ancora piuÌ speciale.Nella nuova location di piazza Bra infatti, moltissime delle 60 caratteristiche casette in legno dei Mercatini collaboreranno con il Banco Alimentare. 🔗 Leggi su Veronasera.it
