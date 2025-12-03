Banche in Toscana Tante assunzioni
Il settore bancario e finanziario si conferma uno dei più attivi sul fronte delle assunzioni in Toscana, con opportunità che spaziano dall’area amministrativa e contabile fino ai servizi alla clientela e agli stage nelle funzioni strategiche. I principali gruppi del credito stanno rafforzando le loro strutture territoriali, offrendo occasioni sia ai giovani in cerca di un primo ingresso sia ai profili con esperienza. Banca Ifis seleziona per la sede di Firenze una risorsa appartenente alle categorie protette da inserire nell’area gestione crediti. È richiesta una laurea in ambito economico e buona dimestichezza con il pacchetto Office. 🔗 Leggi su Lanazione.it
