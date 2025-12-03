Banca di Pesaro | Anno speciale Cogliamo l’attimo e avanti così

"Le risorse umane sono sempre quelle che fanno la differenza". Così Paolo Benedetti, direttore di Banca di Pesaro, sintetizza il fulcro dell’incontro "La gestione di un team" in cui l’ad della Vuelle Alessandro Dalla Salda ha incontrato i dipendenti dell’istituto di credito: "Abbiamo scoperto che i punti di contatto fra un’azienda sportiva e bancaria sono tanti - prosegue Benedetti -: se c’è una pianificazione e la gestione è coerente poi i risultati arrivano, ma serve unità d’intenti. E nelle difficoltà la capacità di gestire il gruppo è decisiva". Banca di Pesaro è al fianco della Vuelle da tanti anni e ormai la passione per il basket è diventata un must, tanto da aver creato uno sky-box dedicato al palasport: "Abbiamo 60 posti in cui ospitiamo dipendenti e clienti e ad ogni partita c’è il sold-out, le persone che collaborano con noi sentono la Vuelle come propria al pari della banca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

