Bambole sessuali dall’aspetto infantile indagine in Cina | vendita su Taobao e altre piattaforme online

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità cinesi hanno comunicato l’apertura di un’inchiesta su una fabbrica cinese sospettata di produrre bambole sessuali con sembianze infantili vendute sui principali mercati online. L’annuncio arriva in contemporanea alla visita in Cina del presidente francese, Emmanuel Macron, la cui nazione ha sospeso la piattaforma asiatica Shein perchè consentiva di smerciare questo genere di articoli.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

