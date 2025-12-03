Bambina sottoposta a esportazione dell’emisfero destro del cervello finalmente potrà andare a scuola La sua storia

La bambina è nata con una patologia poco conosciuta: la sindrome di Sturge-Weber, malattia rara che colpisce circa un neonato ogni 50.000. Le manifestazioni cliniche variano da persona a persona, ma nel suo caso si sono presentate già dai primi mesi di vita sotto forma di crisi epilettiche resistenti ai farmaci. I genitori raccontano che il sospetto è nato dopo aver notato una macchia sul volto della neonata. I medici, pur confermando la diagnosi, non erano in grado di prevedere l’evoluzione del quadro clinico. L'articolo Bambina sottoposta a esportazione dell’emisfero destro del cervello, finalmente potrà andare a scuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it