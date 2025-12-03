Ballo liscio candidato all’ Unesco
Far riconoscere il ballo liscio come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. Questo l’obiettivo di una proposta avanzata da un comune in provincia di Parma. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
