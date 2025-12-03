Ballo liscio candidato all’ Unesco

Tv2000.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Far riconoscere il ballo liscio come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. Questo l’obiettivo di una proposta avanzata da un comune in provincia di Parma. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

