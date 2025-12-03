Ballando le parole di Barbara D’Urso sul ritiro | ora è tutto chiaro

Thesocialpost.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dello spettacolo è in fermento, e gran parte dell’attenzione si concentra sulla tenacia dimostrata da Barbara D’Urso nel popolare programma televisivo “Ballando con le Stelle”. La sua partecipazione è stata recentemente segnata da un infortunio che, lungi dallo scoraggiarla, ha rafforzato la sua determinazione a proseguire la competizione. L’episodio, avvenuto in diretta, ha portato l’ex conduttrice di Domenica Live a sottoporsi a controlli medici, ma la sua volontà di non ritirarsi è emersa con chiarezza in un momento cruciale della gara, a dispetto delle voci e degli attacchi da parte degli hater che, evidentemente, speravano in una sua dipartita anticipata dalla pista da ballo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ballando le parole di barbara d8217urso sul ritiro ora 232 tutto160chiaro

© Thesocialpost.it - Ballando, le parole di Barbara D’Urso sul ritiro: ora è tutto chiaro

Contenuti che potrebbero interessarti

ballando parole barbara d8217ursoBallando con le stelle, Barbara D’Urso in ospedale per il problema alla spalla. Sui social la foto del referto. Ritiro all’orizzonte? - Barbara D'Urso pubblica sui suoi social il referto dell'ospedale Sant'Andrea di Roma dove ha effettuato una visita ortopedica ... Come scrive dire.it

Ballando, polemica per le parole di Guillermo Mariotto: "Barbara D'Urso è una iena" - In pista la conduttrice si sta dimostrando all'altezza delle aspettative, ma dal punto di vista personale ... Scrive ilgiornale.it

Ballando con Le Stelle, tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca “c’è intesa e un’inaspettata complicità”? Sui social spunta un dettaglio - Sabato 25 ottobre e a poche ore dalla diretta su RaiUno di Ballando con Le Stelle, sui social – o meglio su X – si parla molto di una presunta ‘simpatia’, per dirla alla Olmo. Secondo ilfattoquotidiano.it

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso vince la quarta puntata - In coppia con Pasquale La Rocca si è esibita in un quick sulle note di “Ohi Marie”. Lo riporta rainews.it

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica alle parole di Barbara D'Urso: "Fare show non è litigare" - Barbara D’Urso vs Selvaggia Lucarelli: scontro a Ballando con Le Stelle e replica al vetriolo sui social. Segnala comingsoon.it

Barbara d'Urso sui giudici di Ballando con le stelle: 'Non capisco cosa vogliano da me' - “Io non riesco davvero a capire che cosa voglia la giuria da me", così Barbara d'Urso ha esordito in un'intervista a Ballando segreto, replicando alle ultime critiche ricevuta dai giudici a Ballando ... Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Parole Barbara D8217urso