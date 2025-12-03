Ballando il gesto della madre di Andrea Delogu per Nikita Perotti | il retroscena che fa pensare

(Adnkronos) – Cresce la sintonia tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle e il pubblico continua a interrogarsi: tra i due c’è solo intesa nel ballo o qualcosa di più? Puntata dopo puntata, la coppia sembra sempre più affiatata alimentando curiosità e supposizioni. A mettere benzina sul fuoco sono arrivate . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando, il gesto della madre di Andrea Delogu per Nikita Perotti: il retroscena che fa pensare

