Ballando Francesca Fialdini verso il recupero | ecco quando tornerà in pista

(Adnkronos) – Francesca Fialdini è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara con Giovanni Pernice, era stata costretta a un ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti, tra cui la frattura di tre costole. Ma dopo un periodo di riposo assoluto e fisioterapia, la conduttrice televisiva sembra aver . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche questi approfondimenti

"Mi stavo così divertendo… Era un momento magico" Così Francesca Fialdini ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno ha parlato del suo infortunio a Ballando con le Stelle ma anche del fatto di essersi ritrovata a ballare con stupore della stessa Ant - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Fialdini verso il ritorno a Ballando con le Stelle? Il video dalla clinica che svela come sta - La conduttrice riuscirà a superare il suo infortunio in tempo per rientrare nelle ultime puntata di Ballando con le Stelle? Si legge su today.it

Ballando, Francesca Fialdini verso il recupero: ecco quando tornerà in pista - La conduttrice, in gara con Giovanni Pernice, era stata costretta a un ritiro temporaneo a causa degli infortuni ... Segnala msn.com

Infortunio Francesca Fialdini: come sta oggi e cos’è successo a Ballando con le stelle/ Ripescaggio in bilico - Infortunio Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025: come sta oggi e cosa le è successo? Segnala ilsussidiario.net

Barbara D’Urso non lascia Ballando con le Stelle, Delogu e Colombari pazzesche. Fognini e il lastra gate con Francesca Fialdini: le pagelle del 29 novembre - Le pagelle della decima puntata di Ballando con le Stelle 2025. Come scrive quotidiano.net

BALLANDO CON LE STELLE – Barbara D’Urso e Andrea Delogu pronte a contendersi la vittoria, ma l’incognita sul ritorno della Fialdini potrebbe cambiare tutto. - Colpi di scena, tensioni e una pista che non smette di infiammarsi: il cast di Ballando con le Stelle si muove a un ritmo sempre più dinamico e sorprendente. Si legge su pressgiochi.it

Ballando con le Stelle, pagelle ottava puntata: Colombari e Delogu verso il podio, il mappazzone di Milly - Marcella Bella è la terza concorrente eliminata da Ballando con le Stelle, mentre Francesca Fialdini si ritira (temporaneamente? Lo riporta msn.com