Ballando con le Stelle 2025 continua a mescolare glitter e imprevisti. Tra performance da standing ovation e stop inattesi, il dance show di Milly Carlucci sta diventando una vera saga di colpi di scena. Dopo l’infortunio che ha fermato Francesca Fialdini, ora anche Barbara D’Urso è finita sotto i riflettori per un problema fisico inatteso. In molti hanno temuto che Carmelita potesse lasciare la pista e ora è arrivata la risposta. “Ballando con le Stelle”, Barbara D’Urso non si ritira. Negli anni Barbara D’Urso ha dimostrato che fermare la sua determinazione è quasi impossibile. Sempre pronta a mettersi in gioco, vigile e instancabile, la conduttrice che ha allacciato le scarpe da ballo per lanciarsi nell’avventura di Ballando con le Stelle continua a mostrarsi coraggiosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca sul presunto ritiro di Barbara D’Urso: “È una testa dura”