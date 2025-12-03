Ballando con le Stelle Francesca Fialdini pronta a tornare? Lei svela come sta

Dilei.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come sta Francesca Fialdini? Dopo l’infortunio e il lastra-gate, la concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe pronta a tornare in pista, ribaltando i pronostici e sfidando gli altri ballerini di Milly Carlucci in attesa della finale. Come sta Francesca Fialdini: il ritorno a Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini, che partecipa a Ballando con le Stelle in coppia con Giovanni Pernice, qualche settimana fa era stata costretta a ritirarsi temporaneamente per via di alcuni infortuni, prima alla caviglia, poi alle costole. Problemi che sembravano aver segnato definitivamente la sua esperienza nel programma di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Dilei.it

ballando con le stelle francesca fialdini pronta a tornare lei svela come sta

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini pronta a tornare? Lei svela come sta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ballando stelle francesca fialdiniBallando con le Stelle, Francesca Fialdini pronta a tornare? Lei svela come sta - gate, la concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe pronta a tornare in pista, ribaltando i pronostici e sfidando gli altri ballerini di ... Segnala dilei.it

ballando stelle francesca fialdiniFialdini, sfogo con la Clerici su Ballando con le stelle: “Era un momento magico”, poi svela se torna dopo l’infortunio - Ospite a È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha parlato della possibilità di rientrare ai ripescaggi: cosa ha detto ... Si legge su libero.it

ballando stelle francesca fialdiniBallando con le Stelle e il “Lastra Gate”. Fognini attacca la Fialdini: il retroscena che nessuno si aspettava - Polemiche a Ballando con le Stelle: Fabio Fognini chiude il caso delle "lastre" chiedendo scusa a Francesca Fialdini ... panorama.it scrive

ballando stelle francesca fialdiniInfortunio Francesca Fialdini: come sta oggi e cos’è successo a Ballando con le stelle/ Ripescaggio in bilico - Infortunio Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025: come sta oggi e cosa le è successo? Riporta ilsussidiario.net

ballando stelle francesca fialdiniBallando, Francesca Fialdini verso il recupero: ecco quando tornerà in pista - La conduttrice, in gara con Giovanni Pernice, era stata costretta a un ritiro temporaneo a causa degli infortuni ... Scrive msn.com

ballando stelle francesca fialdiniFrancesca Fialdini verso il ritorno a Ballando con le Stelle? Il video dalla clinica che svela come sta - La conduttrice riuscirà a superare il suo infortunio in tempo per rientrare nelle ultime puntata di Ballando con le Stelle? Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Francesca Fialdini