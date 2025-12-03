Ballando con le Stelle Barbara D' Urso corre in ospedale | la Finale in pericolo?

Barbara D'Urso in ospedale per un infortunio, riuscirà ad essere presente per le ultime puntate di Ballando con le Stelle?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso corre in ospedale: la Finale in pericolo?

Contenuti che potrebbero interessarti

Come sta Barbara D'Urso dopo l'infortunio a Ballando con le Stelle La concorrente pubblica il referto sui social, e cosa accadrà prossimamente secondo le istruzione del medico https://fanpa.ge/UTM2B - facebook.com Vai su Facebook

La conduttrice ha ripercorso i suoi ultimi mesi e la scelta di partecipare a Ballando con le Stelle. Oggi è single. «Se arrivasse il principe azzurro? Ma magari! Ma dove sta? Uno che sia intrigante» Vai su X

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso corre in ospedale: la Finale in pericolo? - Barbara D'Urso in ospedale per un infortunio, riuscirà ad essere presente per le ultime puntate di Ballando con le Stelle? Si legge su comingsoon.it

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio - La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha spazzato via le voci dopo la pubblicazione del referto dell’ospedale: “Ma chi mi ammazza” ... Secondo libero.it

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso mostra il referto dell’ospedale: guai grossi e ritiro vicino - La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha pubblicato sui social l’esito degli esami sostenuti in ospedale per controllare la spalla: come sta ... libero.it scrive

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso in ospedale dopo la caduta: le condizioni della conduttrice - La conduttrice si è presentata in ospedale per una visita ortopedica, dopo la caduta rimediata nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ... Segnala affaritaliani.it

Barbara d’Urso si fa male in diretta a Ballando con le Stelle - Incidente in diretta per Barbara d’Urso, che si è fatta male a Ballando con le Stelle. Si legge su novella2000.it

Ballando con le Stelle, il commento di Vladimir Luxuria: "Selvaggia Lucarelli asfaltata da Barbara D'Urso" - Luxuria rompe il silenzio sul caso D’Urso–Lucarelli a Ballando con le Stelle. Scrive comingsoon.it