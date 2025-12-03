Ballando con le stelle Barbara d’Urso col tutore | Io non mollo

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara d'Urso è apparsa in sala prove a Ballando con le stelle con il tutore: ha spiegato cosa ha e cosa accadrà ora. Con lei, come sempre, Pasquale La Rocca che "non l'ha mollata un secondo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando con le stelle barbara d8217urso col tutore io non mollo

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Barbara d’Urso col tutore: “Io non mollo”

Approfondisci con queste news

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio - La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha spazzato via le voci dopo la pubblicazione del referto dell’ospedale: “Ma chi mi ammazza” ... Si legge su libero.it

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso col tutore: arriva la decisione sul ritiro - Nonostante l’infortunio alla spalla sinistra riportato durante la puntata del 29 novembre, la conduttrice ha ... Scrive corrieredellosport.it

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle per infortunio?/ La risposta scatena i telespettatori - Barbara D'Urso va avanti a Ballando con le stelle: smentita l'ipotesi ritiro ... Si legge su ilsussidiario.net

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le Stelle, Barbara D’Urso verso il ritiro: il referto parla chiaro - Barbara D’Urso rivela sui social il referto dell’infortunio alla spalla sinistra: tutore per una settimana e terapie consigliate. Come scrive dilei.it

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca sul presunto ritiro di Barbara D’Urso: “È una testa dura” - Dopo giorni di incertezza, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca spiegano cosa accadrà al loro percorso a “Ballando con le Stelle” ... Da dilei.it

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le stelle, Barbara D’Urso è a rischio: ecco il referto medico - a Ballando con le stelle, arrivando anche a interpellare gli autori del programma, ora sembra proprio che questa ipotesi non sia così remota. Da rds.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Barbara D8217urso