Ballando con le Stelle | altro che ritiro Barbara D’Urso rilancia e chiude tutto con un Salutame a soreta

Nonostante l'infortunio alla spalla, Barbara D'Urso non molla e tornerà in pista a Ballando con le Stelle, sabato 6 dicembre, pronta per la semifinale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le Stelle: altro che ritiro, Barbara D’Urso rilancia e chiude tutto con un “Salutame a soreta”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Come sta Barbara D'Urso dopo l'infortunio a Ballando con le Stelle La concorrente pubblica il referto sui social, e cosa accadrà prossimamente secondo le istruzione del medico https://fanpa.ge/UTM2B - facebook.com Vai su Facebook

La conduttrice ha ripercorso i suoi ultimi mesi e la scelta di partecipare a Ballando con le Stelle. Oggi è single. «Se arrivasse il principe azzurro? Ma magari! Ma dove sta? Uno che sia intrigante» Vai su X

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso mostra il referto dell’ospedale: guai grossi e ritiro vicino - La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha pubblicato sui social l’esito degli esami sostenuti in ospedale per controllare la spalla: come sta ... Riporta libero.it

Ballando con le Stelle, colpo di scena: un nuovo infortunio dopo Barbara D’Urso - Tra infortuni e risate, la determinazione dei concorrenti tiene viva la pista di Ballando con le Stelle. Come scrive notizie.it

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio - La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha spazzato via le voci dopo la pubblicazione del referto dell’ospedale: “Ma chi mi ammazza” ... Secondo libero.it

Barbara d’Urso si ritira da Ballando dopo l’infortunio: la sua risposta dopo il referto medico - Barbara d'Urso si ritira da Ballando con le Stelle: dopo l'infortunio alla spalla e il referto del medico, spunta la sua risposta ufficiale. Lo riporta donnaglamour.it

Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle per infortunio?/ La risposta scatena i telespettatori - Barbara D'Urso va avanti a Ballando con le stelle: smentita l'ipotesi ritiro ... Segnala ilsussidiario.net

La decisione di Barbara D’Urso sul suo futuro a Ballando con le Stelle: "Io non mollo" - Barbara D’Urso, Ballando con le Stelle: l’infortunio alla spalla alimenta i timori, ma la conduttrice rassicura tutti con la sua determinazione. Scrive notizie.it