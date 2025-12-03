Ball X Pit ci dice che sperimentare è necessario

Parlare dell’incredibile successo di Ball X Pit ha una duplice facciata. Da una parte si sottolinea quanto detto poco tempo fa, ovvero di come quest’anno ad attirare l’attenzione siano state le piccole produzioni, superando di gran lunga titoli più grandi e blasonati. Non che quest’ultimi abbiano fallito (alcuni sì, come Monster Hunter Wilds, altri meno) ma semplicemente che la maggior fetta dell’attenzione se la siano presa quei titoli che hanno osato coniugare ed amalgamare stili, meccaniche e idee. Appare dunque abbastanza chiaro come, alla fine, questa sia stata la formula vincente per poter portare attenzione e – cosa più importante – vendite importanti a chi si sia affacciato sul settore proponendo uno stile, un’idea coniugata ad una visione ben precisa, che poi è risultata drasticamente vincente. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ball X Pit ci dice che sperimentare è necessario

