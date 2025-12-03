Bagnoli e Senerchia AV – Continua in Irpinia la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

Carabinieri in Irpinia incontrano gli anziani nelle chiese per fornire consigli pratici contro le truffe e promuovere la prevenzione. Proseguono nei comuni dell’Irpinia gli incontri con la popolazione, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, contro il fenomeno delle truffe. Questi incontri, parte di un progetto nazionale, si concentrano sulla prevenzione e sull’informazione, fornendo strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati. Nei giorni scorsi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Senerchia ha incontrato i fedeli all’interno della chiesa madre Madonna dell’Assunta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

