Bagnacavallo nel mondo l' ingegnere Tarlazzi racconta la sua esperienza negli Stati Uniti

Ravennatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del progetto “Bagnacavallo nel mondo”, nato per mantenere vivo il legame con i concittadini che vivono all’estero, giovedì 27 novembre il sindaco Matteo Giacomoni e Gabriella Foschini – in rappresentanza dell’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim – hanno incontrato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

