Bagnacavallo nel mondo l' ingegnere Tarlazzi racconta la sua esperienza negli Stati Uniti
Nell’ambito del progetto “Bagnacavallo nel mondo”, nato per mantenere vivo il legame con i concittadini che vivono all’estero, giovedì 27 novembre il sindaco Matteo Giacomoni e Gabriella Foschini – in rappresentanza dell’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim – hanno incontrato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
"Bagnacavallo nel mondo", l'ingegnere Tarlazzi racconta la sua esperienza negli Stati Uniti - Classe 1979, laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, Tarlazzi è oggi capo engineering di una business unit di una grande corporation americana del settore delle telecomunicazioni, che conta pi ... Secondo ravennatoday.it