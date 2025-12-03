L’Italia ha debuttato con una splendida vittoria nelle qualificazioni agli Europei a squadre 2026 di badminton. La nostra Nazionale ha infatti sconfitto i Paesi Bassi per 3-2 sui campi di Juhkentali (nel distretto di Tallinn, capitale dell’Estonia) e ha così mosso un passo importante verso l’ammissione alla rassegna continentale in programma a febbraio, ma per staccare i biglietti saranno decisivi i prossimi incontri (il 4 dicembre contro la Spagna e il 5 dicembre contro le padrone di casa). Le azzurre si sono issate sul 2-0 grazie alle vittoria ottenute in singolare da Yasmine Hamza ed Emma Piccinin, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Wieland (24-22; 21-18) e Pothuizen (21-17; 21-17). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Badminton, l’Italia femminile si esalta nelle qualificazioni agli Europei a squadre! Vittoria in apertura