Livigno (Sondrio), 3 dicembre 2025 – Terminati i lavori per la realizzazione del bacino di innevamento di Livigno che è ormai pronto per entrare in azione. Sopralluogo in Valtellina del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, al bacino di innevamento di Monte Sponda, infrastruttura chiave per il sistema di innevamento artificiale del comprensorio Mottolino, in vista dei Giochi 2026. All’incontro hanno preso parte anche Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato di Società infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico) e il sindaco, Remo Galli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bacino d’innevamento a Livigno: sciate assicurate anche dopo le Olimpiadi, pronta la vasca idrica da 203mila metri cubi di acqua