Babbo Natale arriva nella sua magica casetta apre il Riccione Christmas Village

Un nuovo appuntamento natalizio sta per arrivare a Riccione. Dopo la suggestiva inaugurazione del Lungomare Ice Park, con lo spettacolo sul ghiaccio e l’accensione delle luminarie, sabato 6 dicembre il calendario delle feste si arricchisce di due nuovi appuntamenti: l’apertura del Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scopri altri approfondimenti

