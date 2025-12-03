Babbo Natale arriva a Roccalvecce | mercatini concerto natalizio e tombola

Roccalvecce si veste di magia grazie a tre appuntamenti imperdibili, organizzati dalla Pro loco in collaborazione con l'associazione “Amici di Roccalvecce” e la parrocchia, per augurare alla cittadinanza un buon Natale.Si parte lunedì 8 dicembre alle ore 17 con l'accensione e la benedizione delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

