Babbo Natale arriva a Recco per salutare tutti i bambini

Genovatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Babbo Natale arriva a Recco sabato 20 dicembre. Lo precederanno tanti eventi natalizi dedicati a tutti i bambini, in occasione dei quali sarà possibile raccogliere i timbri per completare la collezione e ricevere una firma speciale di Babbo Natale“Ho una bella notizia per voi, bambini! Arriverò a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Babbo Natale arriva a Recco per salutare tutti i bambini - Lo precederanno tanti eventi natalizi dedicati a tutti i bambini, in occasione dei quali sarà possibile raccogliere i timbri per completare la ... Scrive genovatoday.it

Recco: Babbo Natale e i suoi Elfi arrivano sabato 20 dicembre - Arriverò a Recco sabato 20 dicembre per incontrarvi, salutarvi e ringraziarvi per tutto l’affetto ... Come scrive msn.com

babbo natale arriva reccoRiccione Christmas Village: Babbo Natale arriva nella sua magica Casetta al Lungomare Ice Park - Dopo la suggestiva inaugurazione del Lungomare Ice Park, con lo spettacolo sul ghiaccio e ... Secondo chiamamicitta.it

Babbo Natale arriva su ChatGPT: come attivare l’innovazione che incanta i più piccoli - Con l’arrivo delle festività, OpenAI sorprende con un’innovativa funzione dedicata ai più piccoli: modalità Babbo Natale su ChatGPT. Riporta greenme.it

Rocca Priora – Il 6 dicembre arriva il Borgo di Babbo Natale al Parco Madonna della Neve - Rocca Priora si prepara a vivere il Natale con un cartellone di iniziative come laboratori, enogastronomia ed eventi ... Scrive castellinotizie.it

La magia di Babbo Natale arriva in piazza - Sabato pomeriggio, in piazza Garibaldi, gli appuntamenti delle festività raggiungono il cuore. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Babbo Natale Arriva Recco