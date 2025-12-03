Babbo Natale arriva a Recco per salutare tutti i bambini
Babbo Natale arriva a Recco sabato 20 dicembre. Lo precederanno tanti eventi natalizi dedicati a tutti i bambini, in occasione dei quali sarà possibile raccogliere i timbri per completare la collezione e ricevere una firma speciale di Babbo Natale“Ho una bella notizia per voi, bambini! Arriverò a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il maestro pasticcere veste i panni di Babbo Natale in una pubblicità dai toni caldi che ha scatenato dibattiti sui social. - facebook.com Vai su Facebook
A Fondi arriva il “Villaggio di Babbo Natale” per bambini e famiglie ilfaroonline.it/2025/12/03/a-f… #news #notizie #cronaca Vai su X
Babbo Natale arriva a Recco per salutare tutti i bambini - Lo precederanno tanti eventi natalizi dedicati a tutti i bambini, in occasione dei quali sarà possibile raccogliere i timbri per completare la ... Scrive genovatoday.it
Recco: Babbo Natale e i suoi Elfi arrivano sabato 20 dicembre - Arriverò a Recco sabato 20 dicembre per incontrarvi, salutarvi e ringraziarvi per tutto l’affetto ... Come scrive msn.com
Riccione Christmas Village: Babbo Natale arriva nella sua magica Casetta al Lungomare Ice Park - Dopo la suggestiva inaugurazione del Lungomare Ice Park, con lo spettacolo sul ghiaccio e ... Secondo chiamamicitta.it
Babbo Natale arriva su ChatGPT: come attivare l’innovazione che incanta i più piccoli - Con l’arrivo delle festività, OpenAI sorprende con un’innovativa funzione dedicata ai più piccoli: modalità Babbo Natale su ChatGPT. Riporta greenme.it
Rocca Priora – Il 6 dicembre arriva il Borgo di Babbo Natale al Parco Madonna della Neve - Rocca Priora si prepara a vivere il Natale con un cartellone di iniziative come laboratori, enogastronomia ed eventi ... Scrive castellinotizie.it
La magia di Babbo Natale arriva in piazza - Sabato pomeriggio, in piazza Garibaldi, gli appuntamenti delle festività raggiungono il cuore. Scrive ilrestodelcarlino.it