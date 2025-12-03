Azzurra in vasca sempre protagonista
La stagione degli sport acquatici sta entrando nel vivo ed anche l’Azzurra può festeggiare i primi risultati positivi. In questa fase a prendersi la copertina è forse la pallanuoto: l’Azzurra U12 di Scuffi ha battuto con un netto 24-6 il Torre Pontassieve, mentre l’U16 ha vinto per 22-2 contro il Dream B. E per i ragazzi di coach Rugi si tratta peraltro della quarta vittoria in altrettante gare disputate nel campionato U16, dopo i successi colti contro Mugello (14-5) Pontassieve (10-5) e Siena (19-6): se il buongiorno si vede dal mattino, sembrano esserci insomma tutti i presupposti per un’annata da protagonista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
