Azienda dell’indotto ex Ilva | tutti a casa nelle parole del lavoratore il dramma di 220 persone AUDIO Dopo la comunicazione per la cessazione dell' attività e il licenziamento collettivo a dieci giorni da Natale

Il lavoratore che ieri sera ha contattato il cronista lo ha fatto con le parole che sarà possibile ascoltare tramite il link di seguito. Dal tono della voce, dal contenuto di quanto detto, si percepisce il dramma di lavoratori e famiglie.

