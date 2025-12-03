Q uanto pagano William e Kate per poter risiedere a Forest Lodge, la loro nuova residenza a Windsor, a pochi passi dal castello del re? Se lo chiedono i deputati del parlamento inglese che, dopo lo scandalo di Andrea e dell’affitto non pagato per oltre due decenni, hanno annunciato un’inchiesta urgente sull’uso e sul mantenimento di tutte le dimore della Corona britannica. Principe Carlo, anche i reali pagheranno l’affitto delle residenze storiche X William e Kate nel mirino dell’inchiesta sugli affitti. Nel mirino delle indagini, che avranno inizio nel nuovo anno, è soprattutto la pratica del peppercorn rent, un’espressione che indica l’affitto pagato da membri della Royal Family a un costo simbolico, pari appunto a un peppercorn, un granello di pepe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Avviata a Londra un'indagine parlamentare sullo scandalo degli affitti Royal. Inclusa Forest Lodge, la nuova residenza di William e Kate