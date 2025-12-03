Avversaria Juve quarti Coppa Italia | ecco chi affronteranno i bianconeri dopo il successo per 2-0 contro l’Udinese Il tabellone aggiornato

Avversaria Juve quarti Coppa Italia, i bianconeri battono l’Udinese e volano al prossimo turno: affronteranno la vincente di Genoa Atalanta. La Juventus avanza in Coppa Italia. La vittoria per 2-0 ottenuta stasera all’Allianz Stadium contro l’Udinese (grazie all’autogol di Palma e al rigore di Manuel Locatelli) ha garantito ai bianconeri il passaggio del turno e l’accesso ai quarti di finale. Un obiettivo fondamentale per la Vecchia Signora di Luciano Spalletti, che punta alla coppa nazionale per “raddrizzare” la stagione e arricchire il palmarès, anche alla luce del ciclo di partite decisive che attendono il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Avversaria Juve quarti Coppa Italia: ecco chi affronteranno i bianconeri dopo il successo per 2-0 contro l’Udinese. Il tabellone aggiornato

