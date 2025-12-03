Avengers | Doomsday ecco il team dei Vendicatori guidato da Sam Wilson c' è un personaggio amatissimo dai fan

Il prossimo crossover quasi sicuramente vedrà contrapposti due diversi team dei Vendicatori, intanto ecco chi apparirà tra le fila di quello guidato da Sam Wilson, ovvero il nuovo Captain America Il primo trailer di Avengers: Doomsday dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, ma una rivelazione potenzialmente importante sembra sia trapelata dalle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, dove la Disney ha presentato i film in uscita nel 2026. Nel corso della presentazione che ha riguardato l'attesissimo crossover dei Marvel Studios, è stata rivelata la composizione del cast. Ci sono i Fantastici Quattro, gli X-Men, i Wakandiani, i Nuovi Vendicatori (ovvero i Thunderbolts) e la squadra "ufficiale" dei Vendicatori di Sam Wilson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, ecco il team dei Vendicatori guidato da Sam Wilson (c'è un personaggio amatissimo dai fan)

