Avellino chiesti 2 anni per il giovane accusato di spari contro la tiktoker degli hotdog

AVELLINO – Due anni di reclusione sono stati richiesti per Angelo Peluso, 24 anni, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria. L’accusa, avanzata dalla Procura di Avellino, sostiene che Peluso abbia esploso colpi di pistola lo scorso 16 agosto, nel primo pomeriggio, contro l’auto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

