Avella Sindaco e assessore aggrediti in piazza | la dura condanna
Tempo di lettura: 2 minuti Era in piazza al centro di Avella quando il sindaco Vincenzo Biancardi e un assessore sarebbero stati aggrediti verbalmente da un uomo in evidente stato di esagitazione e solo il provvidenziale intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato il contatto fisico, sfiorato per pochi secondi. Il gruppo politico di minoranza Sperone Libera Arcobaleno esprime la propria piena solidarietà in merito alla tentata aggressione ai danni del sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, avvenuta nel pomeriggio di oggi.- “Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza- scrivono i consiglieri comunali del gruppo Cantalupo Angelo e Perna- soprattutto quando colpisce rappresentanti delle istituzioni impegnati quotidianamente nel servizio alla comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
