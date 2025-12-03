Avati | L' amicizia deve essere gratuita come l' amore

Il regista torna in libreria con un pamphlet dedicato al reinnamoramento nei confronti della propria moglie. L'anticipazione di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Avati: "L'amicizia deve essere gratuita come l'amore"

