Autovelox Salvini | 3.500 censiti mappa online pone fine al far west

“Finalmente dal 28 novembre è online l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati in tutta Italia. Si tratta di una tappa epocale che pone fine al far west di autovelox che comparivano dalla mattina alla sera”. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo alla Camera a una interrogazione della Lega sugli autovelox. “Ogni cittadino potrà consultare sul sito del ministero e portale dell’automobilista marca, modello, matricola e collocazione chilometrica di ogni autovelox, e verificare che una eventuale sanzioni derivi da un dispositivo regolare oppure non censito, il che lo porterebbe a fare ricorso vincendolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Autovelox, Salvini: “3.500 censiti, mappa online pone fine al far west”

