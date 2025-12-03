Autovelox la lista che salva la patente | quali sono gli unici che possono multare da oggi in provincia di Perugia

Il 29 novembre verrà ricordata come una data spartiacque per le contravvenzioni elevate con i sistemi di rilevamento fotografico, fissi e mobili. Entro tale data, infatti, gli enti che utilizzano i dispositivi di rilevamento della velocità sulle strade comunali, dovevano comunicare al Ministero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Risultano 12 autovelox nel Golfo di Gaeta dalla lista nazionale. Ben 6 sono a Minturno, solo 1 a Gaeta e 1 a Formia https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/12-autovelox-omologati-nel-golfo-di-gaeta-ben-6-sono-a-minturno-solo-1-a-gaeta-e-1-a-formi/ - facebook.com Vai su Facebook

MIT pubblica la nuova lista nazionale degli autovelox autorizzati per aumentare trasparenza e sicurezza stradale. Leggi l'articolo > transportonline.com/news/informazi… #sicurezzastradale #trasporti #autovelox #MIT Vai su X

Nuovo codice della strada, cosa cambia: ergastolo della patente, autovelox, monopattini e abbandono degli animali. Le regole - Il nuovo codice della strada «arriva per l'approvazione finale la prossima settimana in aula, e quindi conto che sia legge dello Stato entro Natale». Lo riporta corriereadriatico.it

Multa da autovelox dimezzata e punti della patente in salvo: come fare - È possibile, dopo aver preso una multa per superamento del limite di velocità rilevato da un autovelox, vedere ridurre la sanzione prevista ed evitare di perdere dei punti dalla propria patente? Da ilgiornale.it

Multe e punti patente persi per autovelox non omologati: cosa prevede il giudice di pace - Roma, 20 settembre 2024 – Il sequestro degli autovelox non omologati è stato appena confermato dal tribunale del Riesame di Cosenza. Riporta quotidiano.net

Caos autovelox, nuova sentenza della Cassazione: senza omologazione le multe sono nulle e stop pure agli eventuali punti decurtati dalla patente - E lo ha ribadito, senza mezzi termini, con altre sentenze. Riporta corriere.it

Nuovo codice della strada, cosa cambia: ergastolo della patente, autovelox, monopattini e abbandono degli animali. Le regole - Le nuove regole per gli autovelox, pubblicato nel decreto in Gazzetta Ufficiale ed entrate in vigore il 28 maggio 2024, prevedono che potranno essere posizionati solo in aree ad elevato livello di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Sfreccia a 255 km/h in autostrada ma l’autovelox non è omologato: multa annullata e patente riconsegnata - Un automobilista che a maggio scorso era stato multato per aver viaggiato a 255 km/h su un tratto dell’autostrada A26 Voltri/Sempione, dove il limite era di 130 km/h, ha visto annullare la multa da ... Riporta blitzquotidiano.it