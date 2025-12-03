Autostrade pignoramento da 12 milioni blocca stipendi e accantonamenti | riunione urgente in prefettura

3 dic 2025

La prefetta di Messina, Cosima Di Stani, ha convocato per domani, 4 dicembre alle 16.30, una riunione urgente dedicata alla situazione finanziaria del Consorzio autostrade siciliane. All’incontro sono stati invitati il presidente del Cas, l’amministratore della Tosa Appalti e, per conoscenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

