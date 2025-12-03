Autostrade entro il 2026 in vigore i rimborsi per i disagi | dai cantieri al traffico
(Adnkronos) – Dal 2026 i disagi in autostrada dovranno essere rimborsati. Il Consiglio dell’Autorità ha approvato la delibera 2112025 che introduce il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (esempio incidenti, fenomeni meteo). Si tratta di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
