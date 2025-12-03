Autostrade dal 2026 via libera al rimborso automatico del pedaggio per i disagi dovuti a cantieri
Via libera da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti alla proposta avanzata nei mesi scorsi dal ministro Matteo Salvini. Previsto il rimborso automatico del pedaggio per i disagi dovuti a cantieri, agli incidenti o a cause legate a fenomeni metereologici . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
