Autostrade dal 2026 rimborsi dei pedaggi se c' è traffico | ecco come funzionano

Dal 2026 arrivano i rimborsi dei pedaggi autostradali: i disagi causati da cantieri e blocchi del traffico non resteranno più senza conseguenze per i concessionari. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha infatti dato il via libera alla proposta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introducendo il diritto al rimborso del pedaggio per gli automobilisti penalizzati da rallentamenti significativi o da vere e proprie paralisi della circolazione. Il ministro Matteo Salvini ha accolto con soddisfazione il provvedimento, definendolo una misura “spartiacque” capace di rafforzare le tutele per i cittadini e di ristabilire un principio di equità tra utenti e gestori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Autostrade, dal 2026 rimborsi dei pedaggi se c'è traffico: ecco come funzionano

