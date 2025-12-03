Autostrade da giugno 2026 via libera ai rimborsi per traffico e cantieri
Approvata la delibera che introduce i rimborsi automatici del pedaggio in caso di ritardi. Sotto i 30 km si recupera sempre, oltre le 3 ore di blocco rimborso totale. Arriva un'app per le richieste. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
