Autostrade arrivano i rimborsi in caso di cantieri | come funziona il ristoro del pedaggio e perché rischia di essere una beffa
I rimborsi del pedaggio autostradale in caso di ritardi causati dai cantieri diventano realtà. L’Autorità per i trasporti ha dato il via libera ufficiale al sistema di rimborso che passerà attraverso un’applicazione unica nazionale. In caso di disagi, causati da lavori programmati, restringimenti di carreggiata e code per altri motivi, il pedaggio potrà essere in parte o completamente rimborsato. L’Autorità ha dato il via libera al diritto al rimborso dei pedaggi in caso di disagi per i cantieri e il blocco del traffico. Una misura che serve per “offrire maggiori garanzie ai cittadini” di fronte ai rallentamenti e ai disagi, viene spiegato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Autostrade, arriva nel 2026 il rimborso per i ritardi. Ecco come funzionerà. - facebook.com Vai su Facebook
Autostrade, dal 2026 arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico: ecco come funzionano - Un numero, una delibera: la 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) appena aprovata. tg.la7.it scrive
Autostrade, arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico o per i cantieri: le nuove regole - Dal 2026 gli automobilisti riceveranno gli indennizzi in automatico in caso di disagi dovuti a lavori, maltempo o altre cause. Da today.it
Autostrade, arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico: come richiederli e come funziona - Dal 2026 gli automobilisti avranno un nuovo diritto: ottenere il rimborso del pedaggio quando il viaggio in autostrada viene compromesso da cantieri o blocchi del traffico. Riporta msn.com
Autostrade: rimborsi agli automobilisti in caso di blocco del traffico per cantieri, incidenti o fenomeni meteo - Critici i consumatori per il rischio che a pagare i rimborsi siano gli stessi automobilisti con l'aumento d ... Segnala rtl.it
Autostrade, dal 2026 arrivano i rimborsi per chi resta bloccato - Con l'anno prossimo entra in vigore un sistema nazionale che permette agli automobilisti di ottenere rimborsi sul pedaggio in caso di ritardi rilevanti. Scrive altoadige.it
Autostrade: dal 2026 scattano i rimborsi automatici per cantieri e blocchi del traffico - La delibera dell'Autorità dei Trasporti introduce il diritto al rimborso del pedaggio in caso di disagi. Segnala dueruote.it