I rimborsi del pedaggio autostradale in caso di ritardi causati dai cantieri diventano realtà. L’Autorità per i trasporti ha dato il via libera ufficiale al sistema di rimborso che passerà attraverso un’applicazione unica nazionale. In caso di disagi, causati da lavori programmati, restringimenti di carreggiata e code per altri motivi, il pedaggio potrà essere in parte o completamente rimborsato. L’Autorità ha dato il via libera al diritto al rimborso dei pedaggi in caso di disagi per i cantieri e il blocco del traffico. Una misura che serve per “offrire maggiori garanzie ai cittadini” di fronte ai rallentamenti e ai disagi, viene spiegato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Autostrade, arrivano i rimborsi in caso di cantieri: come funziona il ristoro del pedaggio e perché rischia di essere una beffa