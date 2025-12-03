Autorizzato lo svolgimento del mercato del lunedì nel giorno dell' Immacolata l' 8 dicembre

Ilpescara.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Pescara ha autorizzato lo svolgimento straordinario del mercato rionale nel giorno di celebrazione dell'Immacolata, lunedì 8 dicembre.L'ordinanza ordina che nella giornata festiva di lunedì 8 dicembre 2025, Festa dell’Immacolata, possa avere luogo il mercato di via Pepe – via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

autorizzato lo svolgimento del mercato del luned236 nel giorno dell immacolata l 8 dicembre

© Ilpescara.it - Autorizzato lo svolgimento del mercato del lunedì nel giorno dell'Immacolata l'8 dicembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Autorizzato Svolgimento Mercato Luned236