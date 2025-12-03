Autorità Trasporti | ok ai rimborsi per disagi autostradali Ecco come funzionerà dal 2026
Via libera dell’Autorità per i trasporti al diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (es. incidenti, fenomeni meteo). La misura, spiega l’Art in una nota, «risponde a un’esigenza concreta: offrire maggiori garanzie ai cittadini che, sempre più spesso, si trovano a fronteggiare rallentamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
