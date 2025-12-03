Autorità Trasporti | ok ai rimborsi per disagi autostradali Ecco come funzionerà dal 2026

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dell’Autorità per i trasporti al diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (es. incidenti, fenomeni meteo). La misura, spiega l’Art in una nota, «risponde a un’esigenza concreta: offrire maggiori garanzie ai cittadini che, sempre più spesso, si trovano a fronteggiare rallentamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

autorit224 trasporti ok ai rimborsi per disagi autostradali ecco come funzioner224 dal 2026

© Feedpress.me - Autorità Trasporti: ok ai rimborsi per disagi autostradali. Ecco come funzionerà dal 2026

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trasporti, ok a rimborsi del pedaggio per disagi in autostrada - Via libera dell'Autorità per i trasporti al diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (es ... Come scrive avvenire.it

autorit224 trasporti ok rimborsiAutorità Trasporti: ok ai rimborsi per disagi autostradali. Ecco come funzionerà dal 2026 - Via libera dell’Autorità per i trasporti al diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di ... Riporta gazzettadelsud.it

autorit224 trasporti ok rimborsiTrasporti: ok Art a delibera, entro 2026 rimborsi per disagi in autostrada - Il Consiglio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) ha approvato la delibera che introduce il ... Secondo ilsole24ore.com

Autostrade, verso rimborsi agli utenti per code legate ai cantieri - Per il momento è solo un progetto di regole sul tavolo dell’ART, l’autorità di regolazione dei trasporti. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Autorit224 Trasporti Ok Rimborsi