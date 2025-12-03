Autonomie tagli congelati | Così tuteliamo le scuole

Per il momento niente sforbiciate sulle autonomie scolastiche, il che significa soprattutto no tagli agli organici. "Dopo il ricorso al Quirinale, la Giunta regionale ha infatti adottato due dimensionamenti scolastici con sospensiva, rispetto alle misure imposte dal Governo Meloni. Si tratta di un atto cautelativo, per proteggere la Regione da possibili responsabilità economiche, come indicato dalla diffida ministeriale che segnala potenziali richieste di danni erariali in caso di ritardi. L’efficacia dei provvedimenti resta sospesa fino ai pronunciamenti sui ricorsi già pendenti al Tar di Toscana e Campania e su quello straordinario al Presidente della Repubblica, presentato dalla Regione Umbria a tutela delle autonomie scolastiche umbre". 🔗 Leggi su Lanazione.it

