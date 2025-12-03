Automobilismo | titolo tricolore e terzo posto nel mondiale di rally Movisport | finale di stagione da urlo
Finale di stagione da urlo per la scuderia reggiana Movisport. Nell’ultimo fine settimana appena concluso, il 18enne Giovanni Trentin, in coppia con Alessio Franco, ha conquistato di forza il titolo tricolore su terra e dall’altra parte del mondo, in Arabia, Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov hanno chiuso il mondiale rally WRC-2 in terza posizione finale. A Montalcino si è giocata l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra e Movisport ha scritto una nuova grande pagina di sport, accompagnando alla conquista del titolo tricolore il trevigiano Giovanni Trentin, figlio d’arte, che in coppia con Alessio Franco ha chiuso un’annata strepitosa, diventando il più giovane vincitore italiano di un titolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
