Auto in piazza gli ambientalisti | Serve un nuovo modello Il centro diventi un' isola artigianale e commerciale naturale
“Il centro deve essere disegnato per le persone e non per le automobili”. Il Tavolo delle associazioni ambientaliste forlivesi (Taaf) torna a intervenire sul futuro del centro storico di Forlì, ribadendo l’urgenza di un cambio di visione che metta al centro le persone, la qualità degli spazi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Comunicazione ai radunisti di domenica 7 dicembre: auto rosse ore 10 piazza cimitero San Piero a Grado; auto altri colori dalle ore 10 piazza Vecchia Stazione Tirrenia - facebook.com Vai su Facebook
Stop auto a San Benedetto, non solo piazza Montebello: Spazzafumo chiuderà le vie limitrofe, ma serve trovare nuovi parcheggi - Il consigliere Umberto Pasquali spiega come oltre alla via del mercato l’amministrazione ha in ... Segnala corriereadriatico.it
"Piazza Martiri è dei cittadini, non delle auto" - Sul dibattito in corso circa il futuro di piazza Martiri Partigiani entra anche Legambiente, con una presa di posizione che va parecchio oltre da quanti ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Comitati ambientalisti in piazza contro la norma Salva Milano - Ne sono convinti i cittadini che sono scesi in piazza a Milano, davanti alla sede del Comune, per dire che sul tema dell'urbanistica in ... Riporta ansa.it