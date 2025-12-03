Arrivano importanti novità nell'ambito della sicurezza stradale: in alcune zone d'Europa, infatti, il classico triangolo d'emergenza è stato messo da parte in favore di altri sistemi più pratici ed efficaci. Ad aprire la strada è stata la Spagna, che molto presto adotterà il faro luminoso V-16. Un nuovo metodo di segnalazione che potrebbe presto diventare molto comune nel resto dell'Unione Europea. Il Paese iberico passerà al nuovo metodo a partire dal primo gennaio 2026, e in questi mesi sta attraversando una fase di transizione, in cui si può continuare a usare il vecchio sistema, oppure passare già al faro luminoso V-16. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto in panne, via il triangolo per le luci di emergenza. Ecco dove e cosa cambia